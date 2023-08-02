الملك: ما يجمع الأردن والإمارات يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة

وقال جلالته في التغريدة "شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية".
شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية pic.twitter.com/kU8xktGAaI— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 2, 2023