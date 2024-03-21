الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

اضافة اعلان ستظل معارك الجيش العربي وتضحياته أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي pic.twitter.com/WWFfDsYT8X — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 21, 2024

وقال جلالته في تغريدة اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة: "إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعاً متيناً وحصناً أميناً للأردن الغالي".