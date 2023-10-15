الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التصعيد في غزة وسبل تقديم المساعدات

الملك والرئيس الإماراتي
الملك والرئيس الإماراتي

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول التصعيد الخطير في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

اضافة اعلان


وشدد جلالته على أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة: الأردن يرفض التهجير القسري ويواصل حملة الدعم لأهالي غزة

منذ2 ساعة
أعمال صيانة لجسور وعبارات البحر الميت استعدادا للشتاء

أعمال صيانة لجسور وعبارات البحر الميت استعدادا للشتاء

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)

الخصاونة: الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة

منذ4 ساعة
شعار التجمع الوطني للإصلاح

انسحاب "القدوة" من التجمع الوطني للإصلاح

منذ4 ساعة
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعما لأهالي غزة

منذ5 ساعة
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)

الصحة الفلسطينية: نشكر الملك عبدالله الثاني لإبقاء المستشفى الميداني في غزة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 