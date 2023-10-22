الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة

الملك والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة
الملك والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.اضافة اعلان

وأكد جلالته أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.

وأشاد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود برنامج الأغذية العالمي في العمل على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرا إلى مساعي الأردن المتواصلة في توفير الدعم الإغاثي والطبي والإنساني للقطاع.

كما تناول اللقاء الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها، خاصة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لدى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديرها للشراكة العميقة مع الأردن والتي تمتد على مدار عدة عقود، مشيدة بدور المملكة المهم في العمل نحو الاستقرار في المنطقة وتسهيل وصول المساعدات الحيوية إلى غزة.

كما أكدت أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة، وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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