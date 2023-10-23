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الإثنين 23 تشرين الأول 2023
3:47 م
الملك ورئيس وزراء الهند يبحثان سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة
أرشيفية
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.
وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام.
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وحذر جلالة الملك من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومن تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم.
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