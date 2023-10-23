الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك ورئيس وزراء الهند يبحثان سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

جلالة الملك
أرشيفية
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام.اضافة اعلان

وحذر جلالة الملك من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومن تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
زيت زيتون - (تعبيرية)

الأمانة توفر فحص زيت الزيتون للراغبين بالتأكد من جودته

منذ 47 دقيقة
مياه نقية وطرود غذائية من الأردن توزع الآن على أهلنا في غزة

مياه نقية وطرود غذائية من الأردن توزع على أهلنا في غزة

منذ 60 دقيقة
الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي

إرادة ملكية بتعيين الرفاعي أمينا عاما للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

منذ3 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يلتقي السفير الإسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس

الفايز يدعو لعقد مؤتمر دولي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

منذ3 ساعة
وسائل إعلام - (تعبيرية)

"حماية الصحفيين": الكثير من وسائل الإعلام الغربية سقطت باختبار المصداقية

منذ24 ساعة
أمانة عمان تفوز بالمركز الثاني في "الإدارة البيئية"

أمانة عمان تفوز بالمركز الثاني في "الإدارة البيئية"

22 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشويه سمعة الفلسطينيين لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

سميح المعايطة |اليوم

خوارزميات المنطق الإعلامي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 