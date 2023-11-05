الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك وميقاتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة وتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب

الملك يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بحضور ولي العهد
الملك يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بحضور ولي العهد
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لبحث التطورات الخطيرة في غزة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.اضافة اعلان

وتم التشديد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد جلالة الملك دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم.

ومن جانبه، أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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