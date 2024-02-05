الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله عمان

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وصل إلى عمان، اليوم الاثنين.

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وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من المسؤولين.



ويرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.-(بترا)