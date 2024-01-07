الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد ضرورة التحرك للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الملك يؤكد ضرورة التحرك للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الملك يؤكد ضرورة التحرك للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي العضوين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.
اضافة اعلان
وتناول اللقاء، الذي جرى بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الخطيرة في غزة.

وأكد جلالة الملك ضرورة التحرك للدفع بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والتخفيف من الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيصال المساعدات دون انقطاع.

وجدد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وحذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن عدم التصدي لهذه الأعمال والانتهاكات سيفجر الوضع في المنطقة ويؤدي إلى توسع الحرب إقليميا.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة غير مقبول، مشددين على أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم بشكل متسارع.

كما أكدا ضرورة التوصل إلى حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقدرين جهود الأردن بقيادة جلالة الملك بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من عمليات التدمير الممنهج للكيان الصهيوني في غزة-(وكالات)

ما هي مآلات إعادة إعمار غزة؟

30 كانون الأول 2023
أرشيفية

غياب للأفق السياسي.. 6 جبهات تغرق الاحتلال وتحرج داعميه

30 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-28 at 1.28.12 PM

الصفدي: أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال غزة أمر مرفوض

28 كانون الأول 2023
"المقاولين الأردنية" تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

"المقاولين الأردنية" تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

24 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
تبرع بالدم - (تعبيرية)

قرار حكومي جديد لتنظيم عمل بنوك الدم

منذ 58 دقيقة
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

منذ1 ساعة
مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد

الموافقة على أسباب " نظام تشكيل محكمة القطرانة الابتدائية الشرعية"

منذ2 ساعة
الصفدي وبلينكن

الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

منذ5 ساعة
659a125d65db0

الصفدي يلتقي بلينكن في عمّان اليوم

منذ6 ساعة
عمان

أجواء لطيفة في مناطق البادية والسهول ودافئة في الأغوار والعقبة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ17 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 