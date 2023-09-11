الإثنين 11 أيلول 2023
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الملك يتابع التمرين التعبوي "الرد الحازم"

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الملك يتابع التمرين التعبوي "الرد الحازم"

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "الرد الحازم"، الذي نفذه لواء اليرموك الآلي/ 12 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية.اضافة اعلان
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازين قدمهما مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن حسن أبو رمان.
وتناول الإيجازان سير الأمور التدريبية والعملياتية وفرضيات التمرين، إذ تم تدريب وتجهيز مرتبات القوات المسلحة لمواكبة ما توصلت إليه وقائع الحروب المتقدمة.
واستخدمت في التمرين أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لمحاكاة ظروف الحرب الإلكترونية في مجال الأمن السيبراني، واستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار (درون)، وأساليب تمرير الرسائل النفسية الهجومية والدفاعية، وتطبيق سيناريو يحاكي تنفيذ هجوم مدبر على مستوى لواء مع إسناده القياسي.
وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة والأسلحة المضادة للدروع وأسلحة الدفاع الجوي ورمايات للأسلحة الرئيسية للدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة العمودية والطائرات المسيرة، إضافة لتدميرات هندسية في ميدان التدريب.
كما نُفذت خلال التمرين فعاليات تحاكي تأثيرات التطور التكنولوجي من خلال استخدام طائرات مسيرة مذخّرة، إضافة إلى مقاومة الطائرات المسيرة المعادية وعمليات التشويش الإلكتروني وعمليات المعلومات والعمليات النفسية المعادية.
وأشاد جلالة الملك بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين وبالمعنويات العالية التي يتمتعون بها، وبقدرة تشكيلات القوات المسلحة على مواكبة آخر التطورات تدريبا وتسليحا.
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