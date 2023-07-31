الإثنين 31 تموز 2023
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الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق2"

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق2"
الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق2"
تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق2"، الذي نفذه اللواء الهاشمي
الآلي/51 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.اضافة اعلان
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازين قدمهما مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن طلال الغبين، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والفنية واللوجستية والفرضيات التي بني عليها التمرين.
واشتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي سيناريوهات تشهدها بيئة العمليات أثناء تنفيذ معركة دفاعية بمشاركة مختلف صنوف القوات المسلحة.
وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة، والأسلحة المضادة للدروع تخللها تدميرات هندسية، ورمايات للدبابات والمشاة الآلية، بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة والعمودية.
وأشاد جلالة الملك بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.
ويهدف تمرين "الوعد الحق2" إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لمرتبات التشكيلات المشاركة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ، وصنع القرار خلال الظروف المشابهة في العمليات التقليدية وغير التقليدية والواجبات المحتملة.
كما يهدف إلى تطوير قدرة القادة وهيئة الركن ورفع كفاءتهم في المجالات العملياتية واللوجستية، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي طرأت على طبيعة المعارك الحديثة، وزيادة التنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة.
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