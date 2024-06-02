 
الأحد 02 حزيران 2024
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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يتقبل اوراق اعتماد عدد من السفراء
الملك يتقبل أرواق اعتماد عدد من السفراء
جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.اضافة اعلان

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، والسفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور سيدي ولد دومان، والسفير غير المقيم لجمهورية جيبوتي عبدالقادر حسين عمر.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية ساحل العاج كواكو كوامي كريستوف، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا أرنو امفورت أهورنغير، والسفير غير المقيم لجمهورية ألبانيا سامي شيبا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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