الأربعاء 15 أيار 2024
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الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة
الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع الخطيرة في غزة.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرا من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.اضافة اعلان

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في القطاع، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون أية عوائق أو تأخير.

كما أكد جلالته ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، مثمنا دعم إيرلندا لوقف إطلاق النار في غزة، وجهود تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين.

وقدم جلالة الملك خلال الاتصال التهنئة لهاريس بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في إيرلندا.
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