الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم خلاله بحث آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.ودعا جلالته إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مجددا التحذير بأن هذه الحرب قد دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها.وأعاد جلالة الملك التأكيد على إدانة الأردن للمجزرة البشعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، مبينا أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين ووضع حد لهذه الحرب.وأشار جلالته إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة.كما، بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.وحذر جلالته من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.ولفت جلالة الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.