الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة
الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان

ودعا جلالته خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للأونروا في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بقطاع غزة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع. 

وأكد جلالته أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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