الملك يستقبل الرئيس الإماراتي في مطار ماركا

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله عمان في زيارة رسمية.وجرت للرئيس الإماراتي في مطار ماركا العسكري مراسم استقبال رسمية.واستعرض جلالته وسمو الشيخ محمد بن زايد حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الإماراتي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.ويرافق سموه في الزيارة وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعددا من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين الإماراتيين.وكان في الاستقبال رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين، وعدد من السفراء العرب في المملكة.ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بزيارة سموه.