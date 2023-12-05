الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يستقبل رئيس قبرص ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

GAltip2bIAAZ00E-1536x1024
الملك يستقبل رئيس قبرص ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، من خطورة تدهور الأوضاع بالمنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.اضافة اعلان
وجدد جلالة الملك رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، مبينا أن خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير هو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه.
وركز اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأكد جلالته ضرورة مواصلة إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى جميع مناطق غزة، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والماء والوقود من دون أية عوائق أو تأخير، محذرا من خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل نحو ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة، مؤكدا دعم بلاده لهذه الجهود.
كما نبه جلالة الملك إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، محذرا من تزايد أعمال العنف، خاصة من قبل المستوطنين.
وأشاد جلالته بمواقف قبرص الداعمة لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية مضاعفة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمواصلة تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
كما تم بحث العلاقات الثنائية؛ إذ أكد الزعيمان الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وقبرص وتوسيع فرص التعاون في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى قبرص بشير الزعبي، والوفد المرافق للرئيس القبرصي.
وغادر الرئيس القبرصي المملكة، الذي كان قد وصل إلى عمان قبل ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، حيث جرت له مراسم استقبال في قصر الحسينية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إحدى مسيرات وسط عمّان الداعمة لأهالي غزة - (تصوير: أمجد الطويل|)

بسبب غزة.. أردنيون: العلاقة مع روسيا ستزداد على حساب أميركا

منذ2 ساعة
وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

منذ3 ساعة
منصة إلكترونية جديدة لاحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير الأردنية

التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية لاحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير الأردنية (رابط)

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

الخصاونة: مشاريع مع الإمارات لتكريس فكرة الاقتصاد الصديق للبيئة

منذ5 ساعة
ضبط كميات كبيرة من المخدرات

الجيش يعلن مقتل 3 مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات

منذ6 ساعة
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)

الامانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ21 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ21 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 