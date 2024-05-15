الأربعاء 15 أيار 2024
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الملك يصل البحرين لترؤس الوفد الأردني للقمة العربية

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الملك يصل البحرين لترؤس الوفد الأردني للقمة العربية

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يصل إلى مملكة البحرين لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين.

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وكان في استقبال جلالته، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

 

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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