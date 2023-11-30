الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة

جلالة الملك
جلالة الملك
يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأثناء، اجتماعا طارئا في عمّان لمؤسسات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي عدد من الدول حول الدعم الإنساني الطارئ لغزة.اضافة اعلان
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