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الخميس 30 تشرين الثاني 2023
11:28 ص
الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة
جلالة الملك
يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأثناء، اجتماعا طارئا في عمّان لمؤسسات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي عدد من الدول حول الدعم الإنساني الطارئ لغزة.
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