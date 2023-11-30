الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة

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يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأثناء، اجتماعا طارئا في عمّان لمؤسسات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي عدد من الدول حول الدعم الإنساني الطارئ لغزة.