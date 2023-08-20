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الأحد 20 آب 2023
8:40 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، أمس السبت، بعد زيارة خاصة.-(بترا)
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التربية توضح مواعيد دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة
19 آب 2023
الحرارة تصل إلى 44 درجة في مناطق البادية اليوم
19 آب 2023
دراسة: الأردن في المستوى الرابع بانتشار الدراية الإعلامية والمعلوماتية
17 آب 2023
العبداللات: مؤسسات المجتمع المدني شريك بإعداد تقرير حقوق الإنسان
17 آب 2023
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