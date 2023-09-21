الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
الخميس 21 أيلول 2023
8:49 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.-(بترا)
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
طقس خريفي معتدل بالمرتفعات والسهول وحار في بقية المناطق
منذ5 ساعة
نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان
منذ19 ساعة
بقدرة إنتاجية 7 ميغاواط.. افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في الجامعات الأردنية
منذ20 ساعة
كان عليها عرض.. ضبط معاليق فاسدة في عمان
منذ21 ساعة
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النمسا
منذ22 ساعة
"الأردنية للإنصاف في الأجور" تطلق المرحلة الثانية من حملة "واعى/واعية" للتوعية بالحقوق العمالية
منذ23 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
ألمانيا.. مادة التربية الإسلامية الأكثر انتشارا بعد الدين المسيحي
دولي
|
منذ 17 دقيقة
ميزة خفية في تحديث "آي أو إس 17" تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة
منوعات
|
منذ 43 دقيقة
رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢)
رياضة محلية
|
منذ 48 دقيقة
الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين في "نسيبة المازنية" و"رفيدة الأسلمية" اليوم
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
جسر جوي لاستقطاب 6748 سائحا خلال الموسم الشتوي
الاقتصاد المحلي
|
منذ1 ساعة
العواد: تراجع مبيعات المطاعم بنسبة 60%
الاقتصاد المحلي
|
منذ2 ساعة
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الزلازل.. هل ثمة خطر محتمل قادم؟
آخر الأخبار
|
17 أيلول 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
افكار و مواقف
رحل المغني وتظل الأغاني..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
تنافسية قطاع الاتصالات في خطر
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
أعراف سياسية
سميح المعايطة
|
اليوم
منازلة الوعي الراهن
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل
ترجمات
|
18 أيلول 2023
جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي
ترجمات
|
16 أيلول 2023
صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة
ترجمات
|
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"
ترجمات
|
16 أيلول 2023
حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة
ترجمات
|
13 أيلول 2023
"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين
ترجمات
|
12 أيلول 2023