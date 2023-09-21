الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
جلالة الملك
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.-(بترا)اضافة اعلان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فصل الخريف - (تعبيرية)

طقس خريفي معتدل بالمرتفعات والسهول وحار في بقية المناطق

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 5.24.04 PM

نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان

منذ19 ساعة
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محافظة يفتتح محطة انتاج الطاقة الكهربائية في البلقاء التطبيقية

بقدرة إنتاجية 7 ميغاواط.. افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في الجامعات الأردنية

منذ20 ساعة
معاليق تعبيرية

كان عليها عرض.. ضبط معاليق فاسدة في عمان

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.56.43 PM

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النمسا

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 1.30.48 PM

"الأردنية للإنصاف في الأجور" تطلق المرحلة الثانية من حملة "واعى/واعية" للتوعية بالحقوق العمالية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 