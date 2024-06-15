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السبت 15 حزيران 2024
12:38 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع (G7) بإيطاليا.
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الملك
ايطاليا
قمة مجموعة السبع
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