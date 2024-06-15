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Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

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الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع (G7) بإيطاليا.

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