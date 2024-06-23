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Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

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الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة خاصة.
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الملك يعود إلى أرض الوطن

15 حزيران 2024
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