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الأحد 23 حزيران 2024
12:32 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك يعود إلى أرض الوطن
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة خاصة.
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الملك يعود إلى أرض الوطن
15 حزيران 2024
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