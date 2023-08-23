الخميس 24 آب 2023
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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

الملك يصل إلى مصر
جلالة الملك
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة.

وأدى سمو الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

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