الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

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غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة.وأدى سمو الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.