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الأربعاء 23 آب 2023
10:50 ص
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
جلالة الملك
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة.
وأدى سمو الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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