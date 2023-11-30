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الخميس 30 تشرين الثاني 2023
5:24 م
الملك يغادر أرض الوطن
الملك يغادر أرض الوطن
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيلقي جلالته كلمة الأردن في أعمال المؤتمر ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركين.
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الملك
الإمارات
تغير المناخ
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