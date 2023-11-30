الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر أرض الوطن

الملك يغادر أرض الوطن
الملك يغادر أرض الوطن
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيلقي جلالته كلمة الأردن في أعمال المؤتمر ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركين.اضافة اعلان
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