الملك يغادر إلى إسبانيا في زيارة رسمية

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى إسبانيا.



ويلتقي جلالة الملك في مدريد جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

كما يجري جلالته خلال الزيارة مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

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وفي مدينة قرطبة، يترأس جلالته وجلالة الملك فيليب السادس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، والتي ستركز على منطقة غرب أفريقيا والساحل، وستضم رؤساء دول ووفود من الإقليم ومن عدد من الدول والمنظمات الشريكة للمبادرة.



وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.