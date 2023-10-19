الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي

جلالة الملك عبدالله والسيسي
الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي
غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.اضافة اعلان
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