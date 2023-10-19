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الخميس 19 تشرين الأول 2023
11:56 ص
الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي
الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي
غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
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