الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي

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غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.