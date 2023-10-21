السبت 21 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
السبت 21 تشرين الأول 2023
10:11 ص
الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام
جلالة الملك عبدالله الثاني
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
إسرائيل تطلب من رعاياها مغادرة الأردن فورا
منذ2 ساعة
أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
منذ3 ساعة
الخصاونة: الأردن مستعد لبناء جسر جوي من الغذاء والدواء لإيصاله للفلسطينيين بأقرب فرصة
19 تشرين الأول 2023
إقامة صلاة الغائب في الأردن على شهداء غزة الجمعة
19 تشرين الأول 2023
الأمن العام: لا تجمعات بالقرب من الحدود
19 تشرين الأول 2023
القطاع الخاص العربي يدعو لدعم المنتج الفلسطيني ومقاطعة سلع الاحتلال
19 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا لدى الامم المتحدة
فنون
|
منذ 2 دقيقة
مسؤول إسرائيلي: ضغط غربي على تل ابيب لتأجيل العملية البرية في غزة
دولي
|
منذ 8 دقيقة
"غلاف" سفارة العدو في عمان يتحول إلى "ثكنة" للإعلاميين والمصورين
أخبار محلية
|
منذ 25 دقيقة
تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني
الاقتصاد المحلي
|
منذ 34 دقيقة
بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة
دولي
|
منذ 55 دقيقة
ماسك يعلن عن خدمات جديدة مدفوعة على منصة "X"
منوعات
|
منذ 56 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
أيام عصيبة مقبلة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة
ترجمات
|
منذ14 ساعة
هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟
ترجمات
|
منذ14 ساعة
فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين
ترجمات
|
19 تشرين الأول 2023
نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
هل يمكن تدمير "حماس"؟
ترجمات
|
17 تشرين الأول 2023