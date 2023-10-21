السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.اضافة اعلان
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