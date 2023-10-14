السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر بجولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

الملك يلقي خطاباً في الأمم المتحدة اليوم
الملك يغادر بجولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.  اضافة اعلان

وتتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

ويلتقي جلالة الملك في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما يجتمع في روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفي برلين يجري جلالته لقاءات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.

ويختتم جلالة الملك جولته في باريس بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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