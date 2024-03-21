الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين

الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان
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