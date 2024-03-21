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الخميس 21 آذار 2024
3:30 م
الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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الملك
الإمارات
البحرين
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