الأربعاء 27 أيلول 2023
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الملك يفتتح "استوديوهات الأردن" المتخصصة لصناعة الأفلام - صور

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جلالة الملك يحضر الحفل الذي أقامته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مجمع الاستوديوهات المتخصص الأول في المملكة لصناعة الأفلام (استوديوهات الأردن "أوليفوود")، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
وجال جلالته في الاستوديوهات المقامة على مساحة كلية تبلغ 47 دونما بمنطقة المقابلين، وتتضمن استوديوهين بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما، ومشغلا مختصا للأعمال الحرفية الخاصة بديكورات الأفلام مثل النجارة والحدادة والدهان، ومكاتب إدارية، ومرافق ومكاتب مساندة.
كما توقف جلالة الملك، خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأميرة ريم علي، في موقع تصوير لمسلسل تلفزيوني وتحدث مع عدد من صناع الأفلام الأردنيين هناك.
وحضر جلالته الحفل الذي أقامته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، والذي تحدث فيه سمو الأمير علي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عن دور الهيئة في جعل الأردن مركز إقليمي لصناعة الأفلام بدعم من مؤسسات حكومية وعسكرية، تنفيذا للرؤية الملكية.
وأضاف سموه أن عوامل عدة أسهمت مجتمعة بتأهيل الأردن ليصبح أحد أهم مواقع التصوير السينمائي والتلفزيوني على مستوى العالم، ومن أبرزها طبيعة المملكة المتنوعة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي من قبل الهيئة للموهوبين الأردنيين والاستثمار في طاقاتهم.
من جانبه، استعرض المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري أبرز منجزات الهيئة خلال العقدين، منها إنتاج 31 فيلما أردنيا و6 مع شركاء من دول أخرى، والمساهمة منذ تأسيسها بتسهيل إنتاج 112 فيلما أجنبيا و29 مسلسلا عالميا تم تصويرها في الأردن، عمل فيها صناع أفلام أردنيون جنبا إلى جنب مع أشهر الفنانين وأمهر التقنيين في العالم.
وبلغ حجم الإنفاق في هذا المجال من قطاع الصناعات الإبداعية 519 مليون دولار (نحو 368 مليون دينار) وفقا للبكري، وهو ما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث وفر صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة دعما لأكثر من 150 فيلما طويلا وقصيرا.
وأضاف البكري أن الهيئة وفرت فرص تشغيل لنحو 134 ألف شخص في الأردن، وأشركت أكثر من 5695 متدربا ومتدربة في برامج تعليمية في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة استوديوهات الأردن رجا غرغور إن إنشاء الاستوديوهات هو إنجاز لأحد أهداف محور قطاع الصناعات الإبداعية في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي أول استوديوهات أفلام في المملكة بمعايير عالمية.
وأضاف غرغور أنه سيتم تجهيز موقع بمساحة 67 دونما للتصوير الخارجي للأفلام في منطقة منجا التابعة لمحافظة مأدبا.

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