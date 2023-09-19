الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

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بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، خاصة على المجتمعات المعرضة للخطر مثل اللاجئين.وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، استعراض الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها.كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الدعم الدولي للوكالات الأممية التي تقدم الخدمات للاجئين، مثل برنامج الأغذية العالمي.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.--(بترا)