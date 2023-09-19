الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الملك يلقي خطاباً في الأمم المتحدة اليوم

الملك يلقي خطاباً في الأمم المتحدة اليوم
الملك يلقي خطاباً في الأمم المتحدة اليوم
يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها 78.
وستكون كلمة الأردن، الأولى عربياً والرابعة على مستوى العالم، وذلك وفق جدول كلمات المتحدثين الذي نشرته الأمم المتحدة.اضافة اعلان
ويشارك 11 زعيما عربياً في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ"الأسبوع رفيع المستوى" وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.
وتضم قائمة الوفود المشاركة على مستوى الرؤساء بالإضافة إلى الأردن، قطر ومصر والجزائر وجزر القمر وموريتانيا واليمن والسودان وفلسطين، إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.
كما تشارك الكويت ولبنان والعراق والصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية وجيبوتي والإمارات وعُمان وسورية والبحرين وتونس.
وحسب التقاليد المتبعة في الأمم المتحدة، يكون أول المتكلمين في المداولات السنوية العامة التي تستمر أسبوعا كاملا، رئيس دولة البرازيل يليه الرئيس الأميركي ثم زعماء الدول الأخرى أو من يمثلهم.

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