الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تبقى اليوم تحت تأثير بقايا الكتلة الباردة والرطبة

أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات بعد الظهر تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3 وفي مناطق البادية 17 - 7 وفي مناطق السهول 13 - 8, وفي الأغوار الشمالية 21 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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