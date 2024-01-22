الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تتأثر الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)

تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -باذن الله- زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وتكون الأجواء يوم الأربعاء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار، وتتناقص الغيوم تدريجيا وتخف سرعة الرياح، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وباردة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل تدريجياً تزداد كميات الغيوم، لتتحول الأجواء بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويحتمل في ساعات متاخرة من الليل هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7 وفي مرتفعات الشراة 18 - 5 وفي مناطق البادية 22 - 7 وفي مناطق السهول 20 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 12، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.-(بترا)

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