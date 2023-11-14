الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تتأثر بأول منخفض جوي اليوم والأرصاد تحذر

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أمطار
تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة.اضافة اعلان
وبفضل الله تهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة لفترات محدودة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.  
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.
وتكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة ، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم وتخف سرعة الرياح، ويتوقع  في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 12 وفي مرتفعات الشراة 17 - 11، وفي مناطق البادية 24 - 13، وفي مناطق السهول 21 - 14، وفي الأغوار الشمالية 26 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 20، وفي البحر الميت 27 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 20 درجة مئوية.- (بترا)
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