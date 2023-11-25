السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة الاثنين

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات بعد الظهر تثير الغبار في العديد من المناطق.
وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.-(بترا)
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