المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة الخميس

يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، لذا ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحول 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويبقى الطقس الجمعة، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وتنخفض السبت، درجات الحرارة بشكل قليل، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق ، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 21 وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 40 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.- (بترا)