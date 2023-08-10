المملكة تتأثر تدريجيا الجمعة بموجة حارة وجافة

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تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، تدريجيا بموجة حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويتعمق السبت، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتبقى الأجواء الأحد، حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 30، وفي البحر الميت 41- 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.- (بترا)