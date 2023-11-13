الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تتأثر غدا بامتداد منخفض جوي

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
أمطار
يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ومع ساعات الظهيرة  تمتد زخات المطر لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة احيانا.
ويتوقع بإذن الله هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة على فترات بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 
وتكون الأجواء الاربعاء، باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق عدة من المملكة.
ومع ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 15 وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 26 - 16، وفي الأغوار الشمالية 29 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 21، وفي البحر الميت 30 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.- (بترا)
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