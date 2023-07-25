الثلاثاء 25 تموز 2023
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"المملكة" تحصد 8 جوائز بلاتينية وذهبية في مسابقة عالمية

شعار قناة المملكة
قناة المملكة
عمان- حازت قناة المملكة على 8 جوائز بلاتينية وجائزة ذهبية ضمن مسابقة "dotCOMM" العالمية.
ونال بانوراما "نهاية عام كورونا" جائزتين بلاتينية وذهبية، فيما نال الفيديو التعريفي الخاص بقناة المملكة الجائزة البلاتينية، إضافة إلى 5 جوائز بلاتينية ضمن فئات الفيديوهات التعريفية وهي؛ الرياضة، والفيديو الأكثر انتشارا، والفيديو الإبداعي، وفيديو "مراسلو الداخل"، وفيديو عن فئة أفضل مونتاج.اضافة اعلان
وتعتبر قناتا المملكة والجزيرة القناتين العربيتين الوحيدتين اللتين فازتا بجوائز ضمن المسابقة، إذ فازت قناة الجزيرة بالجائزة البلاتينية عن وثائقي "شيرين أبو عاقلة".
ويأتي فوز قناة المملكة بالجوائز ضمن المسابقة، لأول مرة منذ انطلاقها عام 2018، وسيتم تسليم الجوائز بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية في وقت لاحق.
وتناول فيديو "نهاية عام كورونا" ملخصا لأبرز الأحداث المحلية والعالمية التي جرت في عام 2020، وتصدرت جائحة كورونا أهمها.
وتمنح جوائز مسابقة "dotCOMM" سنوياً لأبرز الحملات الإعلامية، وأفضل الأعمال المنجزة في مجالات التسويق الرقمي والإبداع الفني، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصالات (AMCP)، وهي مؤسسة رائدة عالمياً في صناعة الإعلام والاتصال.
وتقدم للمسابقة هذا العام ما يزيد على 6 آلاف عمل في مختلف الفئات من عدة دول حول العالم، ليتجاوز عدد المشاركات فيها منذ إطلاقها عام 1994 ما يزيد على 200 ألف عمل.
وقالت المديرة العامة لقناة المملكة دانة الصياغ، إن هذه الجوائز تعكس حجم الموهبة الأردنية العاملة في القناة والإعلام الأردني، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس جهود الزميلات والزملاء في القناة التي استطاعت على مدار السنوات القليلة منذ انطلاقها أن تؤدي رسالتها الإعلامية بأعلى درجات المهنية والمصداقية.
واستطاعت قناة المملكة خلال السنوات الخمس من عمرها تزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية وبأحدث التقنيات العالمية، تاركة بصمة واضحة على المشهد الإعلامي المحلي والعربي، إضافة إلى حصد جوائز عربية وعالمية من خلال فريق عمل أردني محترف.
وتعتبر قناة المملكة، قناة خدمة عامة إخبارية، تهدف إلى حمل رسالة الوطن وتزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية وبأحدث التقنيات العالمية.-(بترا)
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