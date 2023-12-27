الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المهندسين الزراعيين": إجراءات متكاملة لضمان استدامة صناديق النقابة المالية

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين اتخاذه جملة من الإجراءات الإدارية والمالية بهدف ضمان توازن واستدامة صناديق النقابة المالية, وقدرته على توفير وصرف الرواتب التقاعدية للزملاء جميعاً وللمنتسبين في المستقبل, وتمكين النقابة من أداء رسالتها الفنية والمهنية تجاه الزملاء. اضافة اعلان

وأضاف مجلس النقابة أن الاجراءات الإدارية والمالية سيتم تنفيذها نهاية شهر 12/2023 الحالي, وتتلخص باستمرار صرف كامل قيمة الرواتب التقاعدية للزملاء المتقاعدين الذين لم تبلغ قيمة الرواتب المصروفة لهم قيمة مادفعوه لصندوق التقاعد والاعانات, واقتطاع (25%) من قيمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين الذين صرف لهم قيمة ما دفعوه لصندوق التقاعد, وترصيده كأمانات يتم صرفها حين توافر المخصصات المالية, ويستنثى من من ذلك ورثة الزملاء المتوفين, والمتقاعدون بسبب العجز, و تأجيل هذه الإجراءات للزملاء في الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً للظروف الحالية, وسيتم تفعيل أو إيقاف هذه الاقتطاعات حسب توفر التدفقات المالية اللازمة لتغطية كامل الرواتب التقاعدية أو عدمها.

ونوّه مجلس النقابة أنه وبهدف توفير مصادر مالية لتجاوز التحديات المتراكمة منذ سنوات طويلة في حجم المبالغ المالية المتراكمة على الزملاء والتي تقدر بـ 25 مليون دينار, بالإضافة لتسديد التزامات النقابة الشهرية المتراكمة في قرض المليون دينار, وقسط أرض بيرين, سيتم إجراء تخفيض للنفقات وإيقاف صرف العلاوة السنوية لكافة الموظفين لعام 2024, وتفعيل إجراءات مزاولة المهنة, بالإضافة إلى استكمال الجهود في متابعة انجازالمشاريع الاستثمارية للنقابة, تمهيداً لتنفيذ دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد والاعانات في شهر4/2024.

وذكر مجلس النقابة أن هذه الإجراءات التي اتخدها مجلس النقابة التزاماً منه بمسؤولياته لم ولن تكون سهلة, وهو يعي تماماً ردة الفعل الصادقة للزملاء وعائلاتهم, وأيضاً سهام النقد والتجريح وركوب الموجة للبعض, لكنه ملتزم بأداء مسؤولياته على أكمل وجه, وبجميع الوسائل للحفاظ على مؤسسة النقابة, حتى لا نصل إلى الطريق المسدود الذي وصلت له عدد من النقابات الأخرى بعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية مطلقاً. 
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