الإثنين 18 أيلول 2023
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المهندسين تتلقى 24 بلاغا لتقييم أضرار المباني والمدارس والمجمعات السكنية

العلم الأردني
العلم الأردني
تلقت نقابة المهندسين الأردنيين، منذ صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 12 ظهرا، قرابة 24 بلاغا من محافظات مادبا وعمان ومراكز المحافظات المختلفة، لإجراء عمليات تقييم للمباني والمدارس والمجمعات التجارية، وذلك ضمن التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3" الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.اضافة اعلان

جاء ذلك بمتابعة حثيثة من نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وإيذانا ببدء التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3".

وقال أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن فرق الطوارئ في النقابة تلقت 8 بلاغات من المدارس، و11 بلاغا من المجمعات السكنية، وبلاغا من مول تجاري، إضافة إلى 4 بلاغات حول إغلاقات الطرق، حيث عملت النقابة فورا على إرسال الفرق الهندسية والفنية إلى المواقع لإجراء عمليات التقييم ووضع الملاحظات والملصقات وإصدار تقارير التقييم الأولية وإرسالها من خلال مندوب النقابة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف ناصر أنه تم إرسال 3 فرق هندسية وفنية لتقييم المباني في عمان، إضافة إلى فريق هندسي فني من السلط، وفريق هندسي فني من محافظة مادبا، وفريق هندسي فني من محافظة العقبة.

وبين أن النقابة عملت على تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها واتخاذ الإجراءات المناسبة ذات العلاقة بذلك الموضوع، وستعمل على تزويد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بتقارير تقييم للمباني المتضررة من الزلازل، من خلال لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث في النقابة يرأسها نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وبعضوية مندوبين للنقابة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتسمية عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتور بشار الطراونة في خلية التقييم، والمهندس حسين سراج في القيادة والسيطرة، إضافة إلى مندوبين للنقابة في محافظة العاصمة، حيث ستستمر النقابة بمتابعتها الحثيثة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حتى نهاية التمرين الوطني الميداني درب الأمان 3.

وأشار ناصر إلى أن غرفة العمليات التي عملت النقابة على تشكيلها لمتابعة تنفيذ التمرين بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وزّعت فرقا داخل مباني النقابة لتدريب العاملين لدى كادر النقابة على عمليات الإخلاء والأمور الواجب اتباعها حال وقوع زلزال، حيث أطلقت صافرات الإنذار في كافة المباني وتم إخلاء كافة الكوادر إلى مكان آمن، كما عملت غرفة العمليات في النقابة على إجراء تجربة قطع للكهرباء وتم التأكد من بقاء مولداتها الاحتياطية تعمل على الدوام أثناء عملية قطع الكهرباء.



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