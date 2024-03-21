الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المهندسين تستذكر الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في معركة الكرامة

معركة الكرامة
معركة الكرامة

تستذكر نقابة المهندسين الاردنيين اليوم معركة الكرامة الخالدة التي سجل فيها أبطال الجيش العربي الأردني انتصاراً حاسماً على قوات العدو الصهيوني،  والتي تتزامن ذكراها في هذا العام مع العدوان الصهيوني الهمجي الغاشم ، والتطهير العرقي والتجويع الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني الصامد على ارضه والمدافع عن حقه بالعيش والحياة الكريمة في قطاع غزة الصامد.

اضافة اعلان


وتؤكد نقابة المهندسين الاردنيين على التالي:


- ان الدفاع عن قضايا الامة هو عنوان مسيرة هذا الوطن منذ تاسيسه، وإن ذكرى معركة الكرامة الخالدة المعطرة بدم الشهداء شكلت صفحة من صفحات الكبرياء الأردني التي سجلت فيها القوات المسلحة الاردنية، الجيش العربي الباسل نصرا تاريخيا على قوات الاحتلال الصهيوني، وجددت الامل بأيام الكرامة القادمة التي ستعيد الارض والحقوق لاصحابها، ويُثأر فيها لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الاردن و فلسطين. 


- إنّ اختلاط الدم الفلسطيني بالدم الأردني في الكرامة يلقي على عاتقنا مهمة الحفاظ على هذه الوحدة،  وإن النصر في معركة الكرامة ما كان ليكون، لولا التلاحم الأسطوري الذي أظهره أبناء الشعب الأردني إلى جانب الجيش العربي الأردني والمقاومـة، وإن النصر العظيم الذي تحقق في معركة الكرامة هو إثبات لا مراء فيه أننا قادرون على النصر والصمود.


- إن العدو الصهيوني كان وما زال العدو الأخطر، ولا يمكن أن يؤمن جانبه يوما وهذا يفرض علينا أن نكون متيقظين منتبهين الى مخططاته وأن نقف سدا منيعا في وجه أطماعه في تهويد المقدسات.


-إن نقابة المهندسين الأردنيين وهي تحيي ذكرى هذه الملحمة الوطنية والقومية، لتؤكد على ضرورة أن نستثمربالموقف المشرف للشعب الاردني تجاه العدوان على قطاع غزة  ، بمشروع وطني مقاوم، اساسه التراجع عن كافة الاتفاقيات الموقعة ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني، واستمرار دعم ثقافة المقاومة ضد كافة أطراف التحالف الصهيوني المعادي لأهداف أمتنا في التحرير والوحدة والعدالة الاجتماعية ، وتؤكد أيضاً أنها ستظل في طليعة المؤسسات التي تتصدى للتطبيع بكافة اشكاله مع العدو الصهيوني ، وستبقى النقابة سندا وداعما لصمود الاهل في الوطن المحتل في معركتهم نحو التحرير الشامل لتعود فلسطين حرة عربية من نهرها وحتى بحرها ومن شمالها الى جنوبها.


- نجدد ايماننا وثقتنا بجيشنا العربي الباسل ونقف معه في خندق واحد يدا بيد وكتفا لكتف حماية لوطننا الغالي وشعبه المعطاء، مؤكدين أن  معارك الجيش العربي وتضحياته، وأسماء الشهداء وبطولاتهم، ستبقى أوسمة فخر واعتزاز، يعلقها كل أردني على صدره، وسيظل جنودنا أقوياء في وجه كل عدو، مدافعين عن ثرى أردننا العزيز.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشهد من عمان

طقس لطيف اليوم وانخفاض ملموس غدا

منذ3 ساعة
1710920480983

الأمير الحسن يوجه رسالة في عيد ميلاده الـ77

20 آذار 2024
عمان

انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية اليوم وغدا

18 آذار 2024
مدينة عمّان - (أرشيفية)

أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع ملحوظ الثلاثاء والأربعاء

10 آذار 2024
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

منذ 26 دقيقة
مشهد من عمان

طقس لطيف اليوم وانخفاض ملموس غدا

منذ3 ساعة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

منخفض جوي يؤثر على الأردن الأسبوع المقبل

منذ21 ساعة
1710933228510

"قانونية النواب": سندرس مشروع قانون العفو العام بكل عناية واهتمام

منذ22 ساعة
الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي

منذ24 ساعة
1710920480983

الأمير الحسن يوجه رسالة في عيد ميلاده الـ77

20 آذار 2024
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ13 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 