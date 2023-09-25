الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المهندسين: مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"

توقيع مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"
توقيع مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"
وقعت نقابة المهندسين الأردنيين والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI "Global Green Growth Institute" مذكرة تفاهم بهدف  تعزيز النمو للاقتصاد الشامل المستدام وأهداف التنمية المستدامة والنقل الكهربائي.اضافة اعلان

ووقع المذكرة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وكريستوف اسكوت الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، بحضور عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتور بشار الطراونة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومسؤول تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، ومدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، ومن المعهد أخصائية تطوير البرامج جويونغ يوو والدكتور محمد ناصر والمهندسة آلاء النعيمات.

وأكد سمارة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز النمو للاقتصاد الشامل والمستدام، وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا وأن النقابة تدرك تماما أهمية القطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات في التنمية كونه يرتبط بالعديد من المهن المساندة ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل ويتداخل بمجالات الإسكان والبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وغيرها، ويتأثر بحصة كبيرة من استخدام الطاقة وتوليد النفايات واستخدام الموارد الطبيعية.

وبين أن النقابة تلعب دورا بارزا محليا وإقليميا وعلى مستوى الهيئات والمنظمات الهندسية العربية واتحاد المهندسين العرب وعالميا، من خلال العضويات المختلفة التي تشغلها وترتبط بها، سواء العضو الوطني المعتمد في الأردن مثل WFEO وفيديك وغيرها من الترابطيات والعضويات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والعالمية.

وأشار نقيب المهندسين إلى حرص النقابة على تعزيز الجانب المعرفي من خلال المحاضرات والورشات الخاصة بعدة مواضيع تتعلق بالاستدامة وتعزيز مفهوم النمو المستدام؛ مثل الأبنية الخضراء والهيدروجين الأخضر والتدقيق الطاقي وغيرها، إضافة إلى استحداث تخصصات لدى المكاتب الهندسية كإدارة النفايات الصلبة وتخصص التدقيق الطاقي والطاقة المتجددة وهندسة البيئة، ومساهمتها مع مجلس البناء الوطني والشركاء في إعداد الكودات المختلفة؛ منها دليل الأبنية الخضراء وكودة المستشفيات الخضراء وكودة الأبنية الموفرة للطاقة وغيرها من الكودات.

وتحدث عن تقديم الدورات التأهيلية والمتخصصة من قبل أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في مجالات ذات علاقة بمذكرة التفاهم؛ كالتدقيق الطاقي، خبير طاقة معتمد، السيارات الهجينة، وتصميم محطات الشحن للسيارات الكهربائية، والبرنامج التأهيلي المعتمد لمهندسي الطاقة المتجددة PV.

من جانبه، لفت اسكوت إلى عدة مجالات محتملة للتعاون؛ منها بالوظائف الخضراء ورفع القدرات والمهارات في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة دولية حكومية تدعم وتعزز النمو الاقتصادي والشامل المستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العلم الأردني

المهندسين تتلقى 24 بلاغا لتقييم أضرار المباني والمدارس والمجمعات السكنية

18 أيلول 2023
اقرأ أيضا
دائرة الجمارك - (أرشيفية)

جولات تفتيشية مكثفة لضبط البضائع المهربة في الأسواق

منذ3 ساعة
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم

شريم: للمرأة مشاركة كبيرة مع الرجل في صنع السلام ومنع النزاعات

منذ3 ساعة
الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

منذ3 ساعة
ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

منذ5 ساعة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر معدل نظام الخدمة المدنية

منذ6 ساعة
مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد

جويعد: مد الغاز الطبيعي للمدن الصناعية يجذب الاستثمارات

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ22 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 