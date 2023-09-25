المهندسين: مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"

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وقعت نقابة المهندسين الأردنيين والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI "Global Green Growth Institute" مذكرة تفاهم بهدف تعزيز النمو للاقتصاد الشامل المستدام وأهداف التنمية المستدامة والنقل الكهربائي.ووقع المذكرة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وكريستوف اسكوت الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، بحضور عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتور بشار الطراونة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومسؤول تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، ومدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، ومن المعهد أخصائية تطوير البرامج جويونغ يوو والدكتور محمد ناصر والمهندسة آلاء النعيمات.وأكد سمارة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز النمو للاقتصاد الشامل والمستدام، وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا وأن النقابة تدرك تماما أهمية القطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات في التنمية كونه يرتبط بالعديد من المهن المساندة ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل ويتداخل بمجالات الإسكان والبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وغيرها، ويتأثر بحصة كبيرة من استخدام الطاقة وتوليد النفايات واستخدام الموارد الطبيعية.وبين أن النقابة تلعب دورا بارزا محليا وإقليميا وعلى مستوى الهيئات والمنظمات الهندسية العربية واتحاد المهندسين العرب وعالميا، من خلال العضويات المختلفة التي تشغلها وترتبط بها، سواء العضو الوطني المعتمد في الأردن مثل WFEO وفيديك وغيرها من الترابطيات والعضويات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والعالمية.وأشار نقيب المهندسين إلى حرص النقابة على تعزيز الجانب المعرفي من خلال المحاضرات والورشات الخاصة بعدة مواضيع تتعلق بالاستدامة وتعزيز مفهوم النمو المستدام؛ مثل الأبنية الخضراء والهيدروجين الأخضر والتدقيق الطاقي وغيرها، إضافة إلى استحداث تخصصات لدى المكاتب الهندسية كإدارة النفايات الصلبة وتخصص التدقيق الطاقي والطاقة المتجددة وهندسة البيئة، ومساهمتها مع مجلس البناء الوطني والشركاء في إعداد الكودات المختلفة؛ منها دليل الأبنية الخضراء وكودة المستشفيات الخضراء وكودة الأبنية الموفرة للطاقة وغيرها من الكودات.وتحدث عن تقديم الدورات التأهيلية والمتخصصة من قبل أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في مجالات ذات علاقة بمذكرة التفاهم؛ كالتدقيق الطاقي، خبير طاقة معتمد، السيارات الهجينة، وتصميم محطات الشحن للسيارات الكهربائية، والبرنامج التأهيلي المعتمد لمهندسي الطاقة المتجددة PV.من جانبه، لفت اسكوت إلى عدة مجالات محتملة للتعاون؛ منها بالوظائف الخضراء ورفع القدرات والمهارات في هذا المجال.ومن الجدير بالذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة دولية حكومية تدعم وتعزز النمو الاقتصادي والشامل المستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.