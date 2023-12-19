الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الموازنة أمام النواب غدا في قراءة أولية

جانب من جلسة لمجلس النواب أمس-(بترا)
جانب من جلسة لمجلس النواب-(بترا)
يستمع مجلس النواب يوم غد الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يحيل المشروع إلى اللجنة المالية التي ستباشر بمناقشته.اضافة اعلان

ويتوقع ان يدخل النواب خلال الجلسة في نقاش اولي حول مشروع القانون قبل ان يتم إحالته للجنة المالية، التي ستقوم بدورها بمناقشته مع كل الجهات المعنية في الدولة وكتابة توصياتها ورفعها للمجلس.

ويرجح ان تنهي "مالية النواب" المناقشات منتصف الشهر المقبل، ما يعني اقرار المشروع قبل العشرين من كانون ثاني/ يناير، ورفعه إلى مجلس الأعيان الذي يقوم بدوره بمناقشته وإقراره الأمر الذي يعني امكانية الانتهاء من مواد مشروع القانون ونظره في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر المقبل.

وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.

وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18بالمئة، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2023.

كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المجلس الأعلى للسكان

إقرار الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

منذ3 ساعة
a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا ولطيفة الخميس

منذ4 ساعة
وزارة الزراعة - (أرشيفية)

الزراعة توضح للمعتصمين بشأن التصدير

منذ20 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: الرد سيكون قاسيا على من يدعم مهربي المخدرات

منذ20 ساعة
قاضي القضاة يفتتح مبنى المجمع الجديد لمحاكم صويلح الشرعية

افتتاح مجمع محاكم صويلح الشرعية

منذ20 ساعة
العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من عشائر بني خالد وعشائر محافظة معان

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يوظف مكانته الدولية لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ15 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 