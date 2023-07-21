الجمعة 21 تموز 2023
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الموجة الحارة تتجدد وطقس لاهب من الجمعة حتى الاثنين

أجواء حارة
الموجة الحارة تتجدد وطقس لاهب من الجمعة حتى الاثنين
تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، مؤكدة على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون لرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويتعمق الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 21، وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 40 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 42 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 27، وفي البحر الميت 43- 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.
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