المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 25%

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قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية خلال المنخفض الجوي بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.وأضافت الوزارة أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ15 ارتفع إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.