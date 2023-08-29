الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 24 ميجاواط في الديسي

بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في الديسي
بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في الديسي

أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن بدء إجراءات تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ من خلال إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU حيث تمت عمليات الكهربة العكسية BE بنجاح بتاريخ 16/8/2023 وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية NEPCO وأنه لغايات إعلان التشغيل التجاري COD للمشروع سيتم استكمال الفحوصات اللازمة من خلال المهندس المستقل شركة (TUV) المعين من قبل سلطة المياه والمعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان

وأشار النجار إلى أن هذه المشروع والمنفذ من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وبإشراف ائتلاف الاستشاري المصري شركة فرناس شومان Firnas Shuman والاستشاري الألماني  شركة رامبول Ramboll حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 24 ميجا واط وتأتي أهميته كمشروع من الجدوى الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي زي ووادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO حيث من المتوقع بأن يتم توليد ما مقداره 79 جيجا واط. ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker والتصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

واعرب عن شكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU وقطاع الطاقة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية MEMR وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن EMRC وشركة الكهرباء الوطنية على الجهود التي بذلت لإتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه والفريدة من نوعها ومنح الموافقات والتسهيلات اللازمة حيث أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة بمقدار (30) مليون يورو والمدارة من خلال بنك الإعمار الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD علماً بأنه تم تخصيص جزء من المنحة لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (1) ميجا واط في محطة الزارة ماعين. 

وثمن وزير المياه والري جهود إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU في سلطة المياه WAJ في إدارة هذا المشروع والذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه والذي سيتم تشغيله من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وفقاً لعقد FiDiC Gold Book والذي يتضمن أعمال الإنشاءات والتشغيل لمدة سنتين، تنفيذ لاستراتيجية المياه الوطنية NWS (2023-2040) والتي تتضمن مؤشراً فرعياً يخص زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 10% لغاية عام 2025 مبينا ان مشاريع الطاقة المتجددة تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه؛ علماً بأن فاتورة الكهرباء تشكل عبئاً على قطاع المياه والتي تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

الطراونة: ضم جميع العمال للضمان على رأس أولويات المؤسسة منذ14 ساعة

مبنى ديوان الخدمة المدنية-(أرشيفية)

"الخدمة المدنية" ومتابعة الشكاوى.. هل تعارض الحوكمة؟ منذ14 ساعة

مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يعيد "حماية البيانات" للنواب بعد خلاف حول بعض المواد منذ14 ساعة

مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)

البلديات الفائزة بجائزة "النظافة" تعتزم استثمارها بتحسين الخدمات منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تسول - (تعبيرية)

خبراء ومختصون يحذرون من زيادة التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

منذ2 ساعة
bb9e3f2b-رجل-إطفاء-يتعامل-مع-حريق-أرشيفية (1)

إصابة رجل إطفاء أعطى كمامة الأكسجين لطفل أثناء إنقاذه من حريق في مادبا

منذ4 ساعة
مزارعون في المفرق خلال الحصاد في إحدى المزارع-(تصوير: ساهر قدارة)

متخصصون: نظام تعويض المزارعين جسر عبور من مخاطر التغير المناخي نحو الأمن الغذائي

منذ4 ساعة
الحنيطي يرعى احتفال “جودبي” بمئوية الجيش العربي

الحنيطي يرعى احتفال “جودبي” بمئوية الجيش العربي

منذ5 ساعة
1693285360288

أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم

منذ5 ساعة
طلبة على مدخل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية-(أرشيفية)

الرهانات على خفض مقاعد الجامعات.. تصطدم بآثار اجتماعية واقتصادية على الطلبة وذويهم

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ14 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 