الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المياه تعقد ورشة عمل حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه

ورشة عمل حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه
ورشة عمل حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه


نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه وشركة مياه اليرموك وبحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منى ابو دلو وعميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش ونائب عميد البحث العلمي الدكتور بشير نصيرات ورشة عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا حول منهجيات البحث العلمي وكتابة مقترحات الأبحاث المتعلقة بالمياه والتي تستهدف أولويات قطاع المياه البحثية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠. 

اضافة اعلان


وقد استعرضت  مدير وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة امال الصياحين اهم الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها وعرضت  التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب والجامعات لتشجيع البحث العلمي حسب توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤيا التحديث الاقتصادي.


كما قدمت مدير التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك/المهندسة دلال عليوة عرضا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.


تم قدم الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة شرحا مطولا مفصلا حول آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.


تأتي هذه الورشة -والتي حضرها أكثر من خمسين طالبا وطالبة - ضمن فعاليات مشروع الحوكمة ومذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.





 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمين عمّان يوسف الشواربة

الشواربة: الأمانة بصدد افتتاح 10 أسواق شعبية

منذ 4 دقيقة
جسر عبدون في عمان

تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

منذ3 ساعة
1709563772444

الملك: لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية

منذ18 ساعة
شخص يستخدم الهاتف - (تعبيرية)

"سند جو" يتلقى نحو مليون استفسار العام الماضي

منذ19 ساعة
شعار تطبيق الواتس آب

منها الذهبي.. الأمن السيبراني يحذر من نسخ غير أصلية للـ"واتس آب"

منذ19 ساعة
شعار معرض الغذاء الأردني الدولي

انطلاق فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي الثلاثاء

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
فهد الخيطان

فهد الخيطان يكتب: الإنزالات الجوية الأردنية على غزة.. حقائق لا بد منها

فهد الخيطان |اليوم
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ15 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 