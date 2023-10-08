المياه تعلن بدء تشغيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

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أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود عن بدء التشغيل التجاري COD اليوم الأحد الموافق 8/10/2023 لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ من خلال إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU حيث تمت عمليات الكهربة العكسية BE بنجاح بتاريخ 16/8/2023 بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية NEPCO ويتم استكمال الفحوصات اللازمة من خلال المهندس المستقل شركة (TUV) المعين من قبل سلطة المياه والمعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية والذي بدوره قام بإصدار شهادة التشغيل التجاري للمشروع.وأشار الوزير ابو السعود بأن هذه المشروع والمنفذ من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وبإشراف ائتلاف الاستشاري المصري شركة فرناس شومان Firnas Shuman والاستشاري الألماني شركة رامبول Ramboll حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70% و30% لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO حيث سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط.ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker بالإضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.وأعرب وزير المياه والري عن شكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU وقطاع الطاقة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية MEMR وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن EMRC وشركة الكهرباء الوطنية على الجهود التي بذلت لإتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه والفريدة من نوعها ومنح الموافقات والتسهيلات اللازمة حيث أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة (30) مليون يورو والمدارة من خلال بنك الإعمار الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD علماً بأنه تم تخصيص جزء من هذه المنحة لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (1) ميجاواط في محطة الزارة ماعين.وثمن وزير المياه والري جهود العاملين في سلطة المياه WAJ والقائمين على إدارة هذا المشروع والذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه والذي سيتم تشغيله من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وفقاً لعقد FiDiC Gold Book والذي يتضمن أعمال الإنشاءات والتشغيل لمدة سنتين، وذلك تنفيذ لاستراتيجية المياه الوطنية NWS (2023-2040) والتي تتضمن مؤشراً يخص زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 10% لغاية عام 2025 علماً بأن هذا المشروع سيساهم بنسبة طاقة متجددة تقدر بـ 2.5% والتي بدورها ستساهم في استدامة خدمات المياه؛ علماً بأن فاتورة الكهرباء تشكل عبئاً على قطاع المياه والتي تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وعلى الصعيد الوطني.